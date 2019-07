[REVUE DE PRESSE] Jeudi 18 juillet 2019

Le 18/07/2019 | Par NP | Lu 330

A la une du Journal de l'île ce jeudi, focus sur les Jeux des îles avec un passage en revue de toutes les disciplines et les enjeux pour chaque sélection. La présidente du Cros, Monique Cathala qui s'est notamment entretenue avec le média, "réclame la reconnaissance à l'international des JIOI".



De son côté, Le Quotidien revient sur l'épidémie de dengue, qui n'est "pas près de s'arrêter". Le média estime en effet qu'il faudra "encore une longue période pour éradiquer totalement la dengue et éviter de la voir s'installer durablement". Pour rappel, 1 700 personnes ont été touchées par la maladie depuis le début de l'année.

Suite à la saisie de 1,3 kg de CBD mardi à St-Denis par les agents du SIAAP (Service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité) et de la BAC, une autre perquisition a eu lieu hier dans le centre-ville de St-Denis comme nous vous le révélions . Plusieurs ordinateurs ont été saisis par les forces de police dans cet entrepôt. Après sa garde à vue, le commercial qui fournissait la station-service où sont intervenus les policiers a été relâché mardi dans la soirée.L'information nous est rapportée par Le Quotidien. Un homme a été placé en garde à vue pour avoir cambriolé ni plus ni moins qu'une brigade de gendarmerie, celle de Saint-Leu en l'occurrence. Les militaires ont réussi à mettre la main sur lui à l'Etang-Salé, suite à une audition.C'est confirmé: le corps repêché mardi à Saint-Louis dans l'Etang du Gol est bien celui d'Anne Dambreville. C'est l'autopsie réalisée hier sur le corps qui l'a confirmé nous apprend la presse écrite locale. Cette septuagénaire atteinte de la maladie d'Alzheimer était portée disparue depuis le 4 juillet dernier. Les recherches étaient restées vaines malgré les battues organisées par les proches et quelques bénévoles dans la forêt de l'Etang-Salé notamment.