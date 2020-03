[REVUE DE PRESSE] Jeudi 19 mars 2020

Le 19/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 549

A la Une du Quotidien ce matin: "L'île sous cloche". Le JIR titre lui sur Gillot, porte d'entrée du Covid-19 sur l'île.

Faits divers



Deux jeunes de 21 et 22 ans étaient jugés hier en comparution immédiate, sans l'assistance d'un avocat. Ils ont cambriolé une maison à Bois-de-Nèfles lundi dernier, et rapidement interpellés. Ils ont été condamnés à 2 ans et 18 mois de prison.



Un père de famille alcoolique et violent comparaissait hier, équipé d'un masque et de gants, accusé d'avoir frappé sa femme à coups de poing et de l'avoir menacé de mort, car elle avait refusé d'aller lui acheter une "pile plate". Le tyran domestique est condamné à 30 mois de prison ferme.





Santé



L'île compte désormais 14 cas officiels de coronavirus.Cinq nouveaux cas sont traités au CHU de Bellepierre, cas découverts entre lundi et mercredi. Tous les cas sont importés de métropole.



Les soignants sont inquiets du manque de matériel de protection et du faible nombre de respirateurs en réanimation: en cas de large propagation du Covid-19 sur l'île, les moyens seraient insuffisants.



