[REVUE DE PRESSE] Jeudi 2 janvier

Le 02/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 239

"2020 ça commence fort !" titre le journal de l’île ce jeudi, qui revient sur la soirée du réveillon du 31 : ambiance, sécurité et deux fois moins de déchets que les autres années, comme un présage d’une bonne année à venir.







Retrouvez à la une du Quotidien les voeux de 20 personnalités réunionnaises pour 2020. Parmi elles, la championne Luci Ignace, le musicien Gilbert Pounia, notre miss Morgane Lebon et la comédienne Marie Alice Sinaman.





239 infractions ont été relevées sur les routes de l’île par les policiers durant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Parmi elles, deux délits, et des conduites sous l’empire d’un état alcoolique. Du côté des gendarmes mobilisés à l’Hermitage, ce sont 91 infractions qui ont été relevées avec 29 permis retirés et une personne placée en garde à vue.Un Tamponnais est soupçonné de viol sur sa compagne à Saint-Pierre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre avant hier et l’homme a été placé sous contrôle judiciaire. Il aurait également porté des coups sur sa victime et leurs enfants comme l’indique le Quotidien.