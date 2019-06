[REVUE DE PRESSE] Jeudi 20 juin 2019

Le 20/06/2019

À la une du Journal de l'île ce jeudi, les problèmes techniques qui ne cessent de s'accumuler pour le projet d'Écocité à Cambaie ("L'Écocité en terrain miné"). Le média nous apprend que les précédentes extractions de matériaux, "la pérennité des fondations des futurs ouvrages et aménagements" sont mis en cause.



De son côté, Le Quotidien revient sur ce "doux poison" qu'est le sucre, véritable fléau dans l'île et source de diabète, cancer, obésité ou encore d'hypertension.



FAITS-DIVERS



On a évité le pire hier à la prison de Domenjod. Pour une raison encore inconnue, un détenu a tenté d'étrangler une surveillante. Ce sont les collègues de cette dernière, tombée sans connaissance, qui l'ont aidé à se défaire du détenu, connu pour de nombreux signalements pour son comportement. Les jours de la surveillante ne sont plus en danger.



On a évité le pire hier à la prison de Domenjod. Pour une raison encore inconnue, un détenu a tenté d'étrangler une surveillante. Ce sont les collègues de cette dernière, tombée sans connaissance, qui l'ont aidé à se défaire du détenu, connu pour de nombreux signalements pour son comportement. Les jours de la surveillante ne sont plus en danger.

Le gramoune qui s'était immolé devant le domicile de sa fille mardi matin à Duparc a été placé dans le coma nous apprend Le Quotidien. Son corps a été brûlé à plus de 80% et l'octogénaire bénéficie également d'une assistance respiratoire, son pronostic vital étant engagé. Les auditions se sont poursuivies hier et l'enquête est toujours en cours.