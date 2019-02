[REVUE DE PRESSE] Jeudi 21 février 2019

Le 21/02/2019 | Par B.A | Lu 529

A la Une du JIR ce matin, faut-il faire travailler les bénéficiaires du RSA? Le Quotidien consacre sa première page à l'athlète comorien Mohamed Safaoui, clandestin à La Réunion depuis 2015, accusé de dopage.

Faits divers



Un couple qui volait des objets hi-tech à l'aide de la poussette de leurs petits a été condamné hier au tribunal de Champ-Fleuri. L'homme a pris 15 mois de prison ferme, quand la femme écope de 8 mois avec sursis. Ils avaient volé plusieurs tablettes et smartphones, les cachant dans la poussette.



Un policier avait provoqué un carambolage, il présentait 2,5g d'alcool par litre de sang et des traces de cannabis. Il a été révoqué de la fonction publique, et conteste sa révocation devant le tribunal administratif, plaidant l'accident de parcours. Il sera fixé sur son sort ce jeudi.

Société



Le Premier ministre, suivant en cela une recommandation de LR, souhaite que les bénéficiaires du RSA travaillent bénévolement en contrepartie de la solidarité nationale. L'idée provoque la colère à gauche, notamment, à La Réunion, chez le député Ratenon. Pour la droite locale, l'idée d'une contrepartie demande des précisions.



De nombreux oiseaux marins, des tortues, des poissons meurent mystérieusement sur les plages du sud et de l'ouest ces derniers temps. L'hypothèse d'une algue toxique liée au pic de chaleur est envisagée, des analyses sont en cours. Le Premier ministre, suivant en cela une recommandation de LR, souhaite que les bénéficiaires du RSA travaillent bénévolement en contrepartie de la solidarité nationale. L'idée provoque la colère à gauche, notamment, à La Réunion, chez le député Ratenon. Pour la droite locale, l'idée d'une contrepartie demande des précisions.De nombreux oiseaux marins, des tortues, des poissons meurent mystérieusement sur les plages du sud et de l'ouest ces derniers temps. L'hypothèse d'une algue toxique liée au pic de chaleur est envisagée, des analyses sont en cours.