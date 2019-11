[REVUE DE PRESSE] Jeudi 21 novembre

"Partis de La Réunion, ils sont SDF à Paris", c’est la une du Journal de l’Île ce jeudi, qui part à la rencontre de Réunionnais ayant quitté leur île pour leurs études, ou pour un emploi et qui se retrouvent démunis dans la capitale. Pour s’en sortir et tenter de rentrer à La Réunion, certains font la manche ou s’adonnent à des activités illicites, raconte le journal. Le groupe Solidarité Kréol 974 a vu le jour sur Facebook et tente de mettre en relation ces SDF et leur famille.



Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont à la une du Quotidien, après avoir été une dizaine à manifester devant le rectorat hier. Ils dénoncent le manque de considération dans leurs missions et leurs situations précaires. Une délégation syndicale a été reçue par un inspecteur de l’éducation nationale qui a notamment indiqué qu’il manquait quelques AESH supplémentaires.





Faits Divers



Coup de théâtre dans l’affaire du CBD: le tribunal de grande instance a ordonné la restitution des petits sachet de fleurs de chanvre saisis par les douanes. La justice a conclu que le faible taux de THC permettait la libre circulation du produit sur le territoire de l’Union indique le JIR. Une décision qui pourrait entrainer d’autres remises en circulation puisque la police avait également saisi une qualité encore plus importante de ces sachets à la demande du parquet.



La plainte de Florian et Benoît, ce jeune couple victime d'une agression homophobe dans un bus l'année dernière, a été classée sans suite par le parquet. L'auteur principal a bien été identifié mais ce dernier se trouve actuellement en région parisienne. C'est pourquoi les jeunes hommes comptent déposer une nouvelle plainte auprès d'un juge d'instruction et se constituer partie civile. Le suspect a été enregistrer dans le fichier des personnes recherchées comme l'indique la presse écrite.