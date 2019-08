[REVUE DE PRESSE] Jeudi 22 août

Le 22/08/2019 | Par N.P | Lu 1023

"NRL. Pourquoi le chantier est au point mort ?", affiche ce jeudi en Une le Quotidien. "Pénurie de roches massives, fragilité des acropodes, délais non respectés et des coûts qui s'envolent", annonce le journal.



"Diabète. 'Le temps de la prévention primaire est dépassé'", affiche de son côté le JIR. "L'association Cosaladi, Théodore Hoarau et Eric Magamootoo dénoncent une prise en charge insuffisante du diabète et exige de l'ARS de faire de cette maladie une urgence absolue."

Faits-divers

Les forces de l'ordre sont intervenues hier à Saint-Paul sur une scène de violences conjugales. Sous la menace d'un agresseur armé de sabres, un gendarme a ouvert le feu à deux reprises. L'individu, qui n'a pas été touché, a été interpellé.



À la Ravine à Malheur (La Possession), un enfant s'est noyé dans la piscine du domicile familial. La victime de huit ans était déjà en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours.



Un violent incendie s'est déclaré dans un appartement de Champ-Fleuri. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'enquête devra déterminer les circonstances de ce départ de feu.

Société

"La 'précarité' étudiante progresse", lit-on dans le Quotidien, qui relaie les propos de l'Unef. Le syndicat étudiant s'est penché, comme chaque année, sur le coût de la rentrée.