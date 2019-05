[REVUE DE PRESSE] Jeudi 23 mai

Le 23/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 184

" Le pédophile au short orange interpellé " , c’est la une du Journal de l’île ce jeudi. Trois jours après avoir été piégé par un internaute, le Tamponnais a été placé en garde à vue hier matin. Il devra s’expliquer sur ses échanges à caractère sexuel avec Alicia, cette enfant virtuelle, avatar d’un chasseur de pédophiles en ligne. Les enquêteurs de la gendarmerie s’intéressent de près à son matériel informatique et à son cercle " d’amis ". La garde à vu du pédophile présumé a été levée hier soir pour des raisons médicale, mais l’enquête préliminaire elle se poursuit.



En écho à l’affaire Vincent Lambert, le Quotidien titre " Vivre ou laisser mourir ". Le journal fait le point sur les droits méconnu des patients en fin de vie. Ces derniers peuvent décider dans une certaine mesure des conditions de leur propre mort à travers des directives anticipées. Celles-ci donnent des précisions sur les volontés thérapeutiques du patient en fin de vie et peuvent avoir un pouvoir contraignant sur les décisions médicales. Seuls 13% des Français ont déjà rédigé des directives anticipées.

Un bénédictin de 27 ans a été tué par son frère hier. Comme l’indiquent les deux journaux, Alvaro Fanovana a reçu deux coups de couteau dans le dos après une dispute concernant une dette d’argent. L’auteur présumé des faits, son grand frère de 44 ans, souffrirait de schizophrénie et n’en serait pas à sa première agression. Les cinq enfants de la famille sont boulversé par la perte de leur frère cadet, un homme apprécié pour sa gentillesse.Un Sri-Lankais, arrivé par avion sur notre île le 11 mai dernier, a été autorisé à faire une demande d’asile politique. L’homme est passé par Les Comores avec un faux passeport indien. Emprisonné et torturé par l’armée sri-lankaise pour avoir pris part au mouvement des Tigres Tamouls, l’homme, craignant pour sa vie, a préféré quitter le pays.

Le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin s’apprête à quitter le département pour le Val-d’Oise en région parisienne. Pour le remplacer, le nom de Jacques Billant, ancien préfet de Guadeloupe est évoqué. Durant ses deux ans en poste, Amaury de Saint-Quentin aura fait face aux dossiers les plus sensibles, et ce dès son arrivée : tout d’abord avec le conflit de la conne, opposant planteurs et industriels. S’en suit le débat sur la leucose bovine, une saison cyclonique 2017-2018 particulièrement active dont sa gestion avait été critiquée; ainsi que plusieurs éruptions volcaniques, l’épidémie de dengue, les paillotes et enfin les gilets jaunes comme le rappelle le Quotidien.La pétition contre les tarifs d’Air Austral sur la ligne Mayotte-Réunion a déjà récolté plus de 8000 signatures, indique le JIR. Le prix du billet d’avion a fortement augmenté après le départ de Corsair. Mais la direction de la compagnie aérienne assure que la ligne ne pourrait être rentable et donc maintenue si les tarifs redescendaient autour de 190 euros le billet.