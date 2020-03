[REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 mars 2020

À la une du Quotidien ce mercredi, retour sur l’annonce faite hier par Emmanuel Macron sur le déroutage vers La Réunion du bateau-hôpital Mistral, dans le cadre de l’opération militaire Résilience. Ce navire dispose notamment d’une plateforme médicale correspondant à une ville de 30 000 habitants rappelle le média.



De son côté, le Journal de l’île revient sur ces centaines de familles bloquées à l’étranger après la fermeture des frontières. « Depuis une semaine, les appels à l’aide se succèdent » écrit le JIR.

Selon Céline Maufras, coordinatrice du réseau La Ruche qui dit oui à La Réunion, l’activité a plus que doublé depuis le début du confinement.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le fonctionnement des municipales. Par la loi du 23 mars 2020, le gouvernement a reporté l'installation des nouveaux conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour au plus tard le 23 mai prochain. Dans les communes nécessitant un second tour, il pourrait être organisé en juin. Si la situation sanitaire ne le permet pas, l'élection devrait être entièrement recommencée, rappelle la préfecture.La fermeture des marchés forains laissait craindre le pire pour les agriculteurs locaux. En fait, c’est tout l’inverse qui se passe. Certains maraîchers écoulent mieux leurs productions qu’en temps normal grâce aux circuits courts. L’agriculture biologique profite également de la crise."Habituellement, on est à 60-70 paniers par semaine, là j’en ai 160 pour demain"