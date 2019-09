[REVUE DE PRESSE] Jeudi 26 septembre 2019

Le 26/09/2019

Le Journal de l'île consacre sa une du jour à la contraception, qui a "doté les dames d'un arsenal de moyens plus ou moins sophistiqués pour contrôler leur vie", contrairement aux hommes où l'offre est encore restreinte ("Contraception: Les femmes ont le choix, les hommes trainent…").



De son côté, Le Quotidien revient sur le concert de Jenifer qui aura lieu demain au Petit Stade de l'Est. Un concert auquel participera Soan, la petite révélation réunionnaise qui a émerveillé le jury avec son maloya lors de son passage dans The Voice Kids ("Soan le retour"). Il participera prochainement aux battles de l'émission.

Philippe Robert part en campagne avec des ténors de la politique péi à ses côtés. C'est en présence d'Elie Hoarau et... d'Huguette Bello que Philippe Robert vient d'officialiser ce mercredi sa candidature aux élections municipales de 2020. Cette conférence de presse commune à La Possession entérine la réconciliation du PCR et du PLR, dont les relations ont commencé à se réchauffer il y a quelques mois. Des soutiens de taille pour le conseiller municipal d'opposition, auxquels s'ajoute celui de "Forces Démocratiques de Gauche-Rézistans", représenté par Jean-Paul Panechou.Le ministre de la Culture vient d'annoncer ce mercredi matin que la redevance télé allait baisser de... un euro en 2020. Franck Riester explique cette diminution par le "rendement dynamique" de cette redevance, et un "surplus" . En clair, selon les projections de Bercy, il y aura plus de contribuables qui devraient s'acquitter de la redevance l'an prochain, ce qui permettra au gouvernement de diminuer l'imposition pour chacun des contribuables.La Cirest dit stop aux makotes. L'intercommunalité a présenté lors de son conseil communautaire son plan déchets, qui prévoit une répression plus sévère à l'encontre des pollueurs.Pour le volet répressif, l'EPCI peut compter sur sa brigade environnementale "assermentée pour la délivrance de procès-verbaux" et qui a fait "un super travail" depuis sa création indique le président de la Cirest. Cette brigade verte, composée de cinq ASVP (agents de surveillance de la voie publique) actuellement, sera renforcée en moyens humains et techniques dans les prochains mois. La Cirest compte également sur le volet éducatif pour faire changer les mentalités. Elle va mettre en place pour les trois années qui viennent un plan de caméras mobiles. Ces dernières seront déplacées sur plusieurs sites en fonction des besoins et permettront d'avoir une vision d'ensemble plus élargie sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité.