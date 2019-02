[REVUE DE PRESSE] Jeudi 28 février

Le 28/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 210

« Une moisson de médailles » titre le Quotidien pour décrire le succès des produits réunionnais au salon de l’agriculture. 8 médailles au total, dont 4 pour nos confitures peï ! C’est la confiture letchi - framboise du comptoir Mélissa qui a remporté la médaille d’or.



Les gramounes sont à la une du Journal de l’île ce jeudi. Et bien qu’à La Réunion, nos personnes âgées sont souvent un peu moins isolées qu’en métropole, il n’en reste que certains séniors souffrent d’un sentiment de solitude, et sombrent parfois dans la dépression.

Une pompière de la Plaine-des-Palmistes porte plainte contre son supérieur, un sous-officier, du même centre : l’homme se serait introduit à deux reprises dans la douche du centre réservée aux femmes alors qu’elle se lavait. La femme pompière pointe également du doigt sa hiérarchie qui n’aurait pas pris la mesure de l’affaire selon elle. Le Sdis assure que la procédure a été respectée.Les quatre mineurs qui avaient imposé une relation sexuelle non consentie à une étudiante en mars 2018 ont été reconnu coupable et condamné par le tribunal pour enfants : Protection judiciaire pour le plus jeune, à de la prison ferme pour le plus impliqué. Le nom des quatre mineurs ont également été inscrits au registre des délinquants sexuels comme l’indique la presse écrite.