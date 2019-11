[REVUE DE PRESSE] Jeudi 28 novembre

Le 28/11/2019 | Par Nicolas Payet

"Faute d'argent, ils renoncent à se soigner", titre le Journal de l'Ile ce jeudi. "En attendant le reste à charge zéro annoncé en 2021, beaucoup de Réunionnais font une croix sur certains soins par manque de moyens. Les handicapés, les précaires ou les malades chroniques sont les plus concernés".



"Le vin nouveau de Cliaos", affiche de son côté le Quotidien. "Grâce aux greffes de deux cépages, Floréal et Artaban, les viticulteurs du cirque vont produire un vin blanc sec et un rouge fruité". La première récolte est prévue pour décembre 2020.