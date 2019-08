[REVUE DE PRESSE] Jeudi 29 août 2019

Le 29/08/2019 | Par NP | Lu 710

A la une du JIR ce jeudi, retour sur la garde à vue ce mercredi des dirigeants du groupe Rieffel, Fernand et Franck Rieffel. Ils sont soupçonnés d'enrichissement et de gestion frauduleuse. "Les policiers ont identifié près de 3,5 millions de flux financiers douteux et des centaines de milliers d'euros d'enrichissement personnels", nous apprend le média. Ils seront jugés le 14 novembre prochain.



De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour au surendettement. "Si les Réunionnais apparaissent plus vertueux qu'en métropole en matière d'endettement, plus d'un millier de ménages se retrouvent chaque année dans l'incapacité de rembourser leurs dettes", écrit le média.

FAITS-DIVERS



Le procès en appel de Rachid Sahari pour des faits de viol, de barbarie et de torture sur son ex-femme s'est ouvert hier. Violence, torture, viol… Tout a été subi par l’ex-compagne de Rachid S., d’abord en métropole puis au sein de leur domicile à Saint-Joseph. L'accusé avait été condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle.



Suspecté d'usage, de détention et de revente de produits stupéfiants, un Saint-Paulois d'une quarantaine d'années a été présenté hier au Palais de justice de Champ-Fleuri nous apprend le JIR. Les enquêteurs ont découvert durant leurs investigations plus d'une vingtaine de consommateurs de cocaïne et de drogues de synthèse qui entretenait des échanges avec le suspect. Ce dernier sera jugé vendredi dans le cadre de la comparution immédiate. Le procès en appel de Rachid Sahari pour des faits de viol, de barbarie et de torture sur son ex-femme s'est ouvert hier. Violence, torture, viol… Tout a été subi par l’ex-compagne de Rachid S., d’abord en métropole puis au sein de leur domicile à Saint-Joseph. L'accusé avait été condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle.Suspecté d'usage, de détention et de revente de produits stupéfiants, un Saint-Paulois d'une quarantaine d'années a été présenté hier au Palais de justice de Champ-Fleuri nous apprend le JIR. Les enquêteurs ont découvert durant leurs investigations plus d'une vingtaine de consommateurs de cocaïne et de drogues de synthèse qui entretenait des échanges avec le suspect. Ce dernier sera jugé vendredi dans le cadre de la comparution immédiate.