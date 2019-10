[REVUE DE PRESSE] Jeudi 3 octobre

Le 03/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 369

"L’espoir renaît" pour XL Airways, titre le Quotidien. Une offre de reprise a été déposé à la dernière minute, alors que la compagnie aérienne semblait promise à la liquidation. C’est un ancien actionnaire d’Aigle Azur qui en serait à l’origine. Les avions XL Airways sont cloués au sol depuis lundi et de nombreux passagers sont restés sur le carreau.



"Quand les enseignants craquent…" c’est la une du Journal de l’Île, qui revient sur le suicide de Christine Renon, une directrice d’école "épuisée". Un hommage a eu lieu hier devant le rectorat et se poursuit aujourd’hui. Ce drame qui a touché l’éducation nationale a encouragé les directeurs d’écoles mais également les enseignants à exprimer leur malaise alors que leurs conditions de travail continuent de se dégrader.

Sully C. a été condamné hier à 6 ans de prison ferme pour avoir tenté d’agresser une fillette de 12 ans le 28 septembre dernier. Avec déjà pas moins de 4 condamnations pour agressions sexuelles, l’homme explique à la barre qu’il ne parvient pas à se contrôler lorsqu’il aperçoit un « marmaille », surtout lorsqu’il a bu et fumé du zamal comme l’indique la presse écrite.Deux fraudeurs présumés ont été placés en garde à vue suite aux révélations du journal Médiapart : des vidéos et des témoignages font état de bourrage d’urnes à Saint-Pierre lors des élections européennes, par deux proches de Michel Fontaine. Ce dernier a condamné les faits dans un communiqué.