[REVUE DE PRESSE] Jeudi 30 janvier

Le 30/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 390

"Les Réunionnais résistent au virus de la panique", titre le JIR ce jeudi. "A Beijing, Shanghai ou Shenzhen, étudiants et travailleurs résidents ne cèdent pas à la psychose ambiante, même avec un masque sur le visage."



"Débarquement sous escale", affiche de son côté le Quotidien. "Cette saison 75.000 croisiéristes sont attendus à la gare maritime du Port. Pour assurer leur sécurité, un vingtaine de policiers sont mobilisés et traquent les 'taxis marrons' et autres arnaqueurs".

Faits-divers

Ce mardi, deux Réunionnais et un Mauricien ont refoulés de l'aéroport de Shanghai parce qu'ils souffraient de toux. Ils vont finalement pouvoir quitter la Chine.



Un homme est dans un état critique après avoir été éjecté de sa voiture ce lundi. Lourdement alcoolisé, sans ceinture et à pleine vitesse, il a perdu le contrôle de son véhicule et heurté la bordure de la route.



Alors que trois corps ont été repêchés dans la darse du Port, l'analyse des images de vidéosurveillance confirme que la voiture de Jean-Claude Mander est tombée accidentellement dans l'eau. Social Un nouveau défilé s'est tenu ce mercredi pour protester contre la réforme des retraites. Un peu plus de 300 syndicalistes étaient mobilisés dans les rues de Saint-Denis.