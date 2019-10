[REVUE DE PRESSE] Jeudi 31 octobre

Le 31/10/2019 | Par N.P | Lu 254

"Le bœuf péi victime de son image", titre ce jeudi le Quotidien. "La viande bovine ne se vend plus. Pour répondre aux inquiétudes du consommateur qui s'interroge au sujet de la leucose, la filière lance une grande campagne de communication à 100.000 euros ! Et assure qu'il n'y a aucun risque pour la santé".



"Elles parlent avec les morts", affiche de son côté le JIR. "Une mère et sa fille en sont convaincues : elles parviendraient à communiquer avec les défunts. Un "art" qu'elles cultivent en privé."