[REVUE DE PRESSE] Jeudi 5 septembre

Le 05/09/2019 | Par N.P | Lu 280

"Le pape des pauvres arrive", à la Une du Quotidien. Le Saint-Père est arrivé hier au Mozambique qui tente de se remettre d’une guerre civile, du passage d’un cyclone meurtrier et doit faire face au terrorisme. Le pape est demain attendu à Madagascar puis à Maurice. Plusieurs milliers de Réunionnais se préparent à le rencontrer.



Le JIR revient sur le mouvement social qui touche le service des urgences du CHU Sud depuis plusieurs mois. Manque de personnels et de moyens, temps d’attente interminables, agressivité…"Les urgences ont la fièvre", à la Une du journal.

Le Quotidien a recueilli le témoignage de Patrice Samarapaty. Le pompier volontaire a perdu sa femme, sa mère, et deux de ses fils durant l’incendie de leur maison le 2 août dernier à St-Benoit. "Aujourd’hui, c’est la double peine", l’homme doit faire face au deuil et aux multiples démarches administratives pour reloger son fils, rescapé, et lui-même.L’homme de 71 ans qui a tenté de brûler son aide ménagère a, hier, été placé en garde à vue à sa sortie de l’hôpital. Le septuagénaire a déjà fait deux tentatives de suicide, a alerté son avocat, rapporte le Quotidien.Un jeune homme été jugé hier pour conduite sans permis, téléphone au volant et délit de fuite. Le 9 août dernier, il a été retrouvé dans un bar. Le tribunal de St-Pierre l’a condamné à 6 mois de prison et la révocation d’un précédent sursis, indique le JIR.