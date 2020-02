[REVUE DE PRESSE] Jeudi 6 février 2020

Le 06/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 196

À la une du Journal de l’île ce jeudi, retour sur la surveillance de nombreux établissements scolaires autour de l’amiante, la plupart d’entre eux ayant été construits avant la loi interdisant l’utilisation de ce produit. "Les collectivités locales assurent que tout est sous contrôle: des travaux de désavantage sont engagé dans plusieurs collèges, écoles et lycée" écrit le média.



De son côté Le Quotidien revient sur ce classement national sur l’hygiène des restaurants. "La Réunion, dernière de la classe", tout simplement titre le journal puisque de toutes les régions de France, c’est notre île qui compte le plus de non-conformités en matière d’hygiène "avec 10% d’infractions à corriger de manière urgente" ("La Réunion, dernière de la classe").

Cyrille Hamilcaro, ancien maire de Saint-Louis et candidat aux élections municipales 2020, a été entendu hier matin par les gendarmes de la brigade de Saint-Pierre. Cyrille Hamilcaro a été auditionné en tant que témoin dans le cadre d’une enquête pour détournement d’un fichier du personnel de la mairie de Saint-Louis. Les employés municipaux avaient reçu des courriers au sujet de la question des titularisations signés de sa main.On en sait plus sur l’agression de mardi à Sainte-Marie, où un homme avait dû sauter du troisième étage de sa résidence pour fuir son agresseur. Selon les informations du Journal de l’île, c’est un deal de zamal entre les deux hommes qui aurait mal tourné selon les dires de l’agresseur, la victime souhaitant le payer "en nature". C’est le jeune homme qui l’a avoué lors de sa garde à vue. Il devrait faire face au juge ce jeudi.Le collectif "Nout Zenfant" est rassemblé ce mercredi matin devant le rectorat afin d'obtenir des réponses sur les propos polémiques de l'ancienne ministre Ségolène Royal qui a affirmé : "Avant on mutait discrètement les professeurs pédophiles et si possible dans les Outre-mer comme ça, c’était loin, et on n’en entendait plus parler". Le collectif demande "au gouvernement de faire une déclaration officielle suite aux propos de Mme Royal" ainsi que l'audition de Ségolène Royal sur le sujet. Il réclament par ailleurs "une enquête parlementaire avec accès au dossier sur les 30 dernières années concernant les mutations d'enseignants sur les territoires d'outre-mer".