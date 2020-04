[REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 avril

Le 09/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 379

Les animaux de compagnie sont à la une du Quotidien qui les désigne comme les "gagnants du confinement" : ils profitent désormais de la présence de leurs maîtres 24 heures sur 24 et ne subissent pas le stress lié à l’épidémie. Retrouvez également les conseils d’une vétérinaire pour s’occuper au mieux de votre ami à quatre pattes pendant le confinement.



"Tous Masqués", c’est la une du Journal de l’Île ce jeudi, alors que la France semble enfin prête à rendre le port du masque obligatoire. Longtemps réticent, le ministre de la santé a finalement indiqué que la question était ouverte, et portée par l’Académie de médecine. À La Réunion la demande explose chez certains fabricants de masques en tissu en raison de la pénurie. Une filière semi-industrielle de masques chirurgicaux est en cours de création sur l’île.





À Saint-Denis, les usagers des transports en commun font face à une baisse drastique de l’offre. Il leur faut désormais plusieurs heures pour réaliser leurs déplacements de première nécessité. Le réseau Citais tourne à 30% de sa capacité, alors qu’il n’accueille plus que 3% des 80.000 utilisateurs habituellement explique le Quotidien.SOS Solitude et Prévention suicide enregistre une forte hausse du nombre d’appels en raison du confinement. Rechute dans l’alcool, dépression, rupture amoureuse, l’association a enregistré 800 appels depuis le mois de mars. Être bloqué chez soi génère beaucoup d’angoisse et de stress chez de nombreuses personnes. Isolées, face à elles-mêmes, elles ont parfois l’impression de ne plus exister comme l’explique le JIR.