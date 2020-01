[REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 janvier 2020

Le 09/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 246

À la une du Journal de l'île ce jeudi, focus sur le marché de l'automobile à La Réunion, qui se porte à merveille ("Une santé insolente"). "Cette 6e année de progression a été boostée par le malus écologique devenu plus sévère: les ventes ont décollé en fin d'année", écrit le média. Peugeot et Renault sont les deux marques les plus plébiscitées par les Réunionnais.



De son côté, Le Quotidien revient sur les incendies en Australie via les témoignages de plusieurs Réunionnais installés sur place. Des Réunionnais qui font part au média de leur "exaspération et de leur incompréhension", indique Le Quotidien.

FAITS-DIVERS



Au mois de novembre dernier, un passager a été intercepté par les douaniers de l'aéroport Roland Garros avec près de 5 000 cachets d'ecstasy et près d'un kilo de résine dans ses bagages. Les produits illicites étaient dissimulés dans des paquets cadeaux. Exactement 4905 cachets d’ecstasy, 960 grammes de cannabis et 25 grammes de poudre d’ecstasy, pour une valeur marchande de plus de 100 000 d'euros ont été découverts. Lors du procès, le jeune parisien a écopé de deux ans de prison, dont un an de sursis ainsi qu'un maintien en détention. Il est également condamné à payer une amende douanière de 19 865 euros.



ÉCONOMIE



Une trentaine de petits transporteurs de béton travaillant avec Holcim se sont vu notifier par courrier la fin de leur contrat, en même temps que la proposition de répondre à un appel d'offres. Alors que des discussions étaient en cours depuis plusieurs mois, ils ont donné ce mardi une conférence de presse à Saint-Paul pour contester la "brutalité" de la méthode. Une riposte judiciaire est envisagée, notamment par voie de référé, pour faire suspendre les effets de cette résiliation.