[REVUE DE PRESSE] Lundi 11 novembre

"Poignardé à mort par son fils", c’est la une du Quotidien, qui revient sur ce drame survenu samedi dernier dans les hauts de La Saline. Une énième dispute aurait mal tourné entre un jeune homme de 26 ans et son père. Le fils, qui aurait des antécédents psychiatrique, a été interpellé hier matin et placé en garde à vue.



C’est le succès historique de la dernière édition d’Odysséa qui fait la une du JIR ce lundi : 185.000 euros récoltés avec pas moins de 20.000 coureurs et coureuses à avoir participé à la course dans la forêt de l’Etang-Salé. Depuis 2008 Odysséa Réunion a récolté plus d’un million d’euros pour aider les femmes atteinte du cancer du sein.





Faits Divers

Un homme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie hier après-midi à la Cascade Délices à Sainte-Suzanne. La victime aurait fait un malaise alors qu’il se baignait. Malgré l’intervention des secours l’homme n’a pu être réanimé comme l’indique la presse écrite.



Suite au grave accident qui s'est produit à Plateau-Caillou samedi soir, la route sera fermée pour les besoins de l'enquête cette après-midi entre 16h et 17H30. Le conducteur de l'Audi, qui circulait avec des enfants à bord est aujourd'hui hors de danger, bien que toujours hospitalisé pour de multiples fractures. Les enfants, légèrement blessés ont pu eux quitter l'hôpital. Le conducteur du véhicule Volkswagen, qui s'est déporté sur la voie de gauches pour des raisons encore inconnues est lui décédé sur le coup.