[REVUE DE PRESSE] Lundi 13 janvier

Le 13/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 669

Le Quotidien revient sur les chiffres du marché de l’automobile à La Réunion, en progression pour la sixième année consécutive. Entre 2018 et 2019, les ventes ont augmenté de 3,31%. "Une hausse en trompe-l’oeil", titre le journal. Le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 et le malus écologique expliquent cette hausse.



Le transfert des activités extra-scolaires d’associations dionysiennes à la SPL OPE fait la Une du JIR. "Joinville s’oppose à la mairie", à deux mois des élections, note le journal. Pour la directrice de Joinville, "on va détruire le monde associatif alors que cela fonctionne".

Faits-Divers



Deux hommes ont été grièvement blessés hier soir par arme blanche à Miel Vert. L’un, âgé de 20 ans en arrêt cardio-ventilatoire, l’autre blessé à l’abdomen, ont été pris en charge par les secours. "La situation était particulièrement tendue lors de l’intervention des forces de l’ordre", écrit le Quotidien.



20 permis ont été retirés par les gendarmes ce week-end. Un motard et automobiliste ont été flashés à 177 et 160 km/h sur la quatre-voie de St-Benoît, relève le JIR.



