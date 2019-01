[REVUE DE PRESSE] Lundi 14 janvier 2019

Le Quotidien consacre sa première page à l'avis défavorable sur la NRL du Conseil National pour la Protection de la Nature, tandis que le JIR titre sur une arnaque à la Sécurité Sociale d'un dentiste à Cilaos.

Faits divers



Un dentiste installé à Cilaos aurait escroqué la Sécurité Sociale de près de 100 000 euros. Il surfacturait certains actes, et en inventait d'autres, allant, selon le JIR, jusqu'à donner 40 euros à certains patients en l'échange d'un emprunt de carte vitale, lui permettant de facturer à la Sécu des actes imaginaires.



Dans la nuit de samedi à dimanche, un grave accident s'est produit sur la voie cannière à St-Gilles. Un homme de 58 ans descendait la route, un véhicule conduit par un jeune de 20 ans l'a percuté de plein fouet. Il a fallu plusieurs heures pour désincarcérer le cinquantenaire, dont le pronostic a été engagé, avant de multiples opérations. Le jeune homme sera placé en garde à vue ce jour, il était positif à l'alcool.

La lettre d'Emmanuel Macron aux Français, en réponse au mouvement social des Gilets Jaunes a été dévoilée hier soir`. Elle est publiée dans le JIR de ce matin. Le président de la République y pose une série de 32 questions qu'il souhaite voir débattues durant son grand débat national, qui débute demain. L'opposition relève que la question de la répartition des richesses n'y est cependant pas posée.la CGTR et Solidaires Finances Publiques dénoncent la suppression de 15 emplois de catégorie B et C à La Réunion, alors que le prélèvement à le source suscite une recrudescence de fréquentation des guichets. Les services sont submergés de mails et de citoyens se rendant aux guichets pour des explications.