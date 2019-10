[REVUE DE PRESSE] Lundi 14 octobre 2019

A la Une du JIR ce matin, Cécilia et Anne-Gaëlle gagnent "L'amour lé dou", un tabou se brise à La Réunion. Le Quotidien consacre sa première page à Axel Kahn, qui sera sur l'île le 22 octobre prochain: 40% des cancers sont évitables, dit le célèbre généticien.

Faits divers



La famille d'Eliana supporte mal la libération de la mère et du ti-père de la fillette de 2 ans, morte sous les coups en mars 2018. Le couple est en effet en liberté sous contrôle judiciaire depuis vendredi dernier. La famille est affligée par la mort sordide de la petite et le suicide de son père en prison, peu après le décès de la petite.



Un grave accident s'est produit hier matin sur la route du littoral: une moto a percuté une voiture, un automobiliste est descendu de son véhicule pour porter secours aux motards, il a été percuté à son tour et grièvement blessé. Les secours ont évacué les trois blessés, celui qui avait porté secours était en état d'urgence absolue.







Société



Le CHU de Bellepierre ouvre une consultation contraception anonyme et gratuite, notamment pour offrir aux jeunes mineures la possibilité de se protéger des grossesses non désirées. Un moyen de contraception sera offert gratuitement aux jeunes filles, en fonction de leur situation.



Un couple de jeunes femmes, Anne-Gaëlle et Cécilia, a remporté l'émission phare de Réunion La 1ère, L'amour lé dou. Le couple s'est marié et a eu une petite fille, par PMA. Le public réunionnais a été conquis par le jeune couple, une avancée certaine pour un territoire encore marqué par les préjugés.

