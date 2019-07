[REVUE DE PRESSE] Lundi 15 juillet 2019

Le 15/07/2019 | Par NP | Lu 390

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur le défilé du 14 juillet. Un défilé marqué cette année sur le Barachois par la présence d'un détachement de la Légion étrangère. "Les spectateurs, qui s’étaient massés en nombre au Barachois sous un soleil déjà féroce, ont assisté à un défilé sans accroc, rythmé par la grosse caisse des marches militaires", écrit le média.



De son côté, Le Quotidien revient sur cette nouvelle enquête qui vise le maire de l'Etang-Salé, Jean-Claude Lacouture, pour favoritisme, prise illégale d'intérêts et détournements de fonds publics, concernant les marchés de BTP et de voirie de la commune.

Un piéton a été mortellement percuté hier soir que la quatre-voies de Saint-André au niveau du lieu-dit La Balance. Le drame s'est produit aux alentours de 19h. En arrêt cardia-respiratoire à l'arrivée des secours, la victime n'a pa pu être réanimé et décèdera des suites de ses blessures.Encore un drame de la séparation hier au Port. En instance de séparation avec sa concubine, un homme âgé d'une quarantaine d'années, venu récupérer ses affaires, s'est jeté du troisième étage du domicile de cette dernière. Selon les informations de la presse écrite locale, l'homme a d'abord voulu se poignarder avant de se raviser. Il aurait ensuite menacé de faire basculer sa concubine par dessus le balcon mais sera contrarié dans sa démarche par les voisins de cette dernière. Il sautera quelques minutes plus tard, atterrissant trois étages plus bas. Gravement blessé et transporté au CHU Bellepierre, son pronostic vital est engagé.