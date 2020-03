[REVUE DE PRESSE] Lundi 16 mars 2020

Le 16/03/2020 | Par Bérénice Alaterre | Lu 25

A la Une de vos journaux, les résultats du premier tour des municipales, placées sous le signe de la pandémie de Covid-19 et de l'abstention.

Faits divers



Un homme d'une trentaine d'années a été évacué par l'hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne hier après-midi. Le jeune homme souffrait intensément du dos, dont il vient d'être opéré.



Ce lundi, la cour de justice doit juger deux hommes, accusés du meurtre d'un SDF fin 2017, à St-Pierre. La victime, Jean-François Sounama a été battue à mort dans un squat du front de mer de St-Pierre. Il est probable que l'audience soit reportée, du fait de la grève des avocats.

L'abstention fut la grande victorieuse hier, 49% des inscrits réunionnais n'ont pas fait le déplacement, soit 14% de plus qu'en 2014. Le premier ministre doit rencontrer les partis d'opposition et des médecins virologues et épidémiologistes afin de décider du report éventuel du second tour des municipales. Sa décision est attendue demain soir.Sept maires sortants ont été réélus dès ce premier tour, Michel Fontaine à St-Pierre, Olivier Rivière à St-Philippe, Bachil Valy à L'Entre-Deux, Stéphane Fouassin à Salazie, Olivier Hoarau au Port, Patrick Lebreton à St-Joseph, et Serge Hoareau à Petite-Ile. L'incertitude quant au maintien de cette élection, du fait d'un possible report du second tour, qui annulerait les résultats du premier, est le seul bémol à leur triomphe.