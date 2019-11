[REVUE DE PRESSE] Lundi 18 novembre

Le 18/11/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 452

"Les bichiques peï menacés d’extinction" titre le Journal de l’Île ce lundi. L’alvin endémique de notre île a disparu de certaines rivières pour la première fois. S’il n’est pas encore question d’interdire la pêche, celle-ci devrait être régulée et plus contrôlée pour tenter de sauver l’espèce.



L’arrivée de Michel Onfray sur notre île ce lundi est à la une du Quotidien qui propose un entretien exclusif avec la philosophe. Le journal évoque notamment son dernier livre, "Théorie de la dictature", et son point de vue sur la démocratie en France à l’heure des Gilets jaunes.







Faits Divers

Un chasseur sous-marin est mort noyé au large de Saint-Leu hier en fin de journée. Sa compagne a donné l’alerte aux alentours de 17h et un important dispositif de recherche a alors été déployé, mobilisant notamment un hélicoptère. L’homme a été retrouvé à 20 mètres de profondeur. Une enquête a été ouverte comme l’indiquent les deux journaux.



Ce week-end encore, les gendarmes ont malheureusement eu beaucoup de travail sur nos routes avec 47 infractions constatées et 16 permis retirés. À Sainte-Marie une conductrice a été contrôlée après avoir grillé un stop, il s’est avérée qu’elle n’avait jamais passé le permis. À Saint-Benoît un autre automobiliste refuse d’obtempérer et prend la fuite dans un sens interdit avant de quitter le véhicule pour s’enfuir à pied. Les gendarmes ont retrouvé 6 cachets d’ecstasy dans le véhicule, l’homme conduisait également sans permis et sans assurance, la voiture a été placée en fourrière comme l’indique la presse écrite.



Un chasseur sous-marin est mort noyé au large de Saint-Leu hier en fin de journée. Sa compagne a donné l’alerte aux alentours de 17h et un important dispositif de recherche a alors été déployé, mobilisant notamment un hélicoptère. L’homme a été retrouvé à 20 mètres de profondeur. Une enquête a été ouverte comme l’indiquent les deux journaux.Ce week-end encore, les gendarmes ont malheureusement eu beaucoup de travail sur nos routes avec 47 infractions constatées et 16 permis retirés. À Sainte-Marie une conductrice a été contrôlée après avoir grillé un stop, il s’est avérée qu’elle n’avait jamais passé le permis. À Saint-Benoît un autre automobiliste refuse d’obtempérer et prend la fuite dans un sens interdit avant de quitter le véhicule pour s’enfuir à pied. Les gendarmes ont retrouvé 6 cachets d’ecstasy dans le véhicule, l’homme conduisait également sans permis et sans assurance, la voiture a été placée en fourrière comme l’indique la presse écrite.