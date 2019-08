[REVUE DE PRESSE] Lundi 19 août

Le 19/08/2019

"Insultes, agressions, dégradations... Ces incivilités qui nous pourrissent la vie", affiche en Une le JIR. "Dans les bus, les hôpitaux, les services publics et même contre les forces de l’ordre, le phénomène est de plus en plus inquiétant", indique le journal qui développe le sujet dans son dossier du jour.



"Manifestations à Hong-Kong. Une Réunionnaise témoigne", titre de son côté le Quotidien, alors que des centaines de milliers de manifestants pro-démocratie ont envahi hier les rues de Hong-Kong, bravant la police et les trombes d'eau.

Faits-divers

281 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre lors des contrôles routiers du week-end. Excès de vitesse, alcool, stupéfiant, incivilités ont encore fait partie des infractions. Un jeune conducteur sans assurance a même été contrôlé à 172 km/h.



Un homme sera jugé aux assises pour meurtre et tentative de meurtre pour avoir foncé en voiture sur ses victimes. L'individu avait déjà purgé une peine pour viol de mineur.