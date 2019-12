[REVUE DE PRESSE] Lundi 2 décembre

Le 02/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 751

Kilian Lauret, originaire de St-Leu, a été fauché par la voiture n°23. L'enfant de 8 ans est décédé hier au Grand Tampon durant le rallye des 1000 km. L’information fait la Une de vos deux journaux. "La mort au tournant", titre le Quotidien qui a interrogé le président-délégué de la Ligue, "le plan de sécurité était respecté". Le pilote a été placé en garde à vue, indique également le JIR.



La dengue a résisté à l’hiver austral et continue de circuler activement. Le JIR consacre un dossier au virus qui inquiète les autorités faute de mobilisation générale. "La crainte d’un été meurtrier", partage la Une du journal.

L’ardoise d’une trentaine d’associations d’emplois verts endettées a été effacée par la Région, indique le Quotidien. Plus de 866 000 euros de dettes effacées qui pose la question du suivi de ces associations subventionnées.Le troisième adjoint au maire de St-Paul se présente également aux municipales. Fabrice Marouvin "entend représenter la nouvelle génération de la droite", écrit le JIR. Dans le même temps, le maire Joseph Sinimalé a réuni derrière sa candidature, "les ennemis jurés Nassimah Dindar et Didier Robert ainsi que Michel Fontaine, mais aussi Jean-Paul Virapoullé, Cyrille Melchior ou encore Michel Dennemont". "L’histoire ne dit pas si les uns et les autres se sont fait prier pour être là", note le JIR.