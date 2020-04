[REVUE DE PRESSE] Lundi 20 avril

Le 20/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 319

"Les chercheurs péi au front", titre ce lundi le Quotidien, alors que les laboratoires réunionnais sont mobilisés dans la lutte contre le coronavirus. "Séquençage des virus autochtones pour surveiller une éventuelle mutation, thérapie innovante, nouvelle méthode pour la sérologie et étude des plantes endémiques, les pistes de travail sont nombreuses." "Abandonnée par l'ARS", affiche de son côté le Journal de l'Ile. "Seule chez elle, une jeune Dionysienne de 16 ans a été priée par l'ARS de se débrouiller par ses propres moyens. Sa maman et son petit frère, testé positif, sont au CHU de Bellepierre."

Société



Lors de sa prise de parole ce dimanche soir, Edouard Philippe a esquissé un déconfinement très progressif reposant sur des tests massifs et l'isolement des malades. Le Premier ministre a indiqué que les Français ne retrouveront "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant".



Les étudiants ultramarins de l'Hexagone vont pouvoir rentrer chez eux. Ceux qui veulent et peuvent rentrer chez eux vont être identifiés, et les quarantaines à mettre en place vont être planifiées, annonce un arrêté publié au journal officiel.



L'allongement du confinement favorise les addictions, tirent la sonnette d'alarme des spécialistes. Pour prévenir cela, ils rappellent l'importance de "verbaliser pour se vider de son trop-plein d'angoisse", en appelant l'un des centres d'écoute mis en place par les centres médico-sociaux, relaie le Quotidien.



Economie



Plus de 4000 dossiers d'aide ont été déposés par les entreprises réunionnaises auprès de la Région, via la plateforme en ligne dédiée, rapporte le Quotidien. Quatre nouveaux dispositifs sont mis en œuvre, et le chèque numérique est renforcé.



Les restaurants sont mis à rude épreuve depuis le confinement. "Entre ceux qui craignent de mettre la clé sous la porte et ceux qui restent optimistes face à la crise, un seul mot d'ordre pour chacun d'entre eux : l'adaptation", lit-on dans le JIR.