[REVUE DE PRESSE] Lundi 21 janvier

Le 21/01/2019

"L'automobile ne connaît pas la crise", et ce malgré le mouvement des gilets jaunes, explique le journal de l'île ce matin : + 4% de croissance pour les ventes de voitures sur notre île en 2018. En haut du classement, on retrouve les marques, Peugeot, Renault, et Citroën. L'année qui vient de s'écouler vient également marquer la tendance du recul du diesel au profit de l'essence.



À la une du Quotidien ce lundi : Le célèbre festival "Les Electropicales" s'empare du barachois pour son édition 2019. Deux scènes de musiques électroniques seront installées sur le front de mer dyonisien, dans l'espoir d'attirer 5000 festivaliers cette année. Une version réduite de l'événement qui se déroulera cette fois sur deux soirées. Le festival, qui a fêté ses dix ans l'année dernière, avait fait ses débuts sur le stade de Champ Fleuri avant de déménager à la Cité des Arts.



Faits Divers



Casanova Agamemnon a de nouveau rendez-vous ce matin avec les juges pour savoir sa demande de libération conditionnelle va aboutir, indique nos confrères du JIR. Le 23 novembre dernier, le tribunal d'application des peines de Saint-Denis avait admis la demande de libération conditionelle avec un dispositif très encadré. Une décision de courte durée puisqu'un appel du parquet dans la même après-midi vient alors stopper la démarche : pour le ministère public, le projet de réinsertion ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires. C'est désormais la chambre d'application des peines de la cour d'appel qui examine sa demande.



Un jeune grand-père a été placé en garde à vue au commissariat Malartic hier, pour des faits de viol sur sa petite-fille. Il aurait reconnu des abus sur la fillette au moins une fois en fin d'année, indique le JIR. L'homme, déjà connu de la justice, aurait été condamné pour des faits similaires dans les années 90.



