[REVUE DE PRESSE] Lundi 21 octobre 2019

Le 21/10/2019 | Par NP | Lu 289

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur le weekend du Grand Raid, une "drôle d'édition" titre le média après le "couac monumental" de jeudi où plusieurs favoris avaient emprunté le parcours d'une autre course. Malgré cela, cette cuvée 2019 restera "inoubliable" avec "de beaux vainqueurs et des milliers de sourires".



De son côté, Le Quotidien accorde sa une du jour à Philippe Labro, le patron de Tereos océan Indien et président du Syndicat du sucre. Ce dernier attend de la visite d'Emmanuel Macron "des garanties sur les aides à la filière pour plusieurs années", qui permettrait à terme au géant sucrier d'installer une raffinerie dans l'île indique le média.



FAITS-DIVERS



Prévue par la loi de modernisation de la justice, la cour criminelle est déployée dès ce lundi par arrêté du 25 avril 2019 et à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Pour cette expérimentation, 7 départements ont été choisis: les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Seine-Maritime et les Yvelines pour la métropole ainsi que La Réunion pour les départements d’Outre-Mer. Compétente pour des peines criminelles allant de 10 à 20 ans, cette nouvelle juridiction, composée de 5 magistrats dont 3 professionnels minimum, aura pour but d’être plus rapide mais également de limiter la correctionnalisation de certains dossiers.



Le match a dégénéré hier au stade Jean-Allane (St-Benoit) entre l'AS Évêché à l'ASC Possession, ou plutôt en tribunes…En effet, deux bandes rivales ont tenu à s'expliquer et n'ont pas hésité à faire exploser des bombes artisanales sur le terrain. Plus de peur que de mal puisque ces bombes "ont causé plus de bruit que de véritables dégâts" écrit le JIR. Lors de l'arrivée des gendarmes, certains des protagonistes en ont profité pour caillasser et briser les vitres de deux véhicules. Deux personnes ont été placées en garde à vue et d'autres interpellations sont en cours.

Prévue par la loi de modernisation de la justice, la cour criminelle est déployée dès ce lundi par arrêté du 25 avril 2019 et à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Pour cette expérimentation, 7 départements ont été choisis: les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Seine-Maritime et les Yvelines pour la métropole ainsi que La Réunion pour les départements d’Outre-Mer. Compétente pour des peines criminelles allant de 10 à 20 ans, cette nouvelle juridiction, composée de 5 magistrats dont 3 professionnels minimum, aura pour but d’être plus rapide mais également de limiter la correctionnalisation de certains dossiers.Le match a dégénéré hier au stade Jean-Allane (St-Benoit) entre l'AS Évêché à l'ASC Possession, ou plutôt en tribunes…En effet, deux bandes rivales ont tenu à s'expliquer et n'ont pas hésité à faire exploser des bombes artisanales sur le terrain. Plus de peur que de mal puisque ces bombes "ont causé plus de bruit que de véritables dégâts" écrit le JIR. Lors de l'arrivée des gendarmes, certains des protagonistes en ont profité pour caillasser et briser les vitres de deux véhicules. Deux personnes ont été placées en garde à vue et d'autres interpellations sont en cours.