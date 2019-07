[REVUE DE PRESSE] Lundi 22 juillet

Le 22/07/2019 | Par N.P | Lu 387

"Il est devenu nout' drapeau", affiche le JIR, qui revient sur l'histoire de l'emblème réunionnais, ce "volcan rayonnant". "Ce n’est pas le drapeau officiel de la Réunion, mais il est adopté par beaucoup et reconnu en dehors de notre île."



"IVG, un droit sacré", titre de son côté le Quotidien. "Cinquante députés - dont Ericka Bareigts, Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon - ont déposé une proposition de loi visant à faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution", indique le journal qui dresse un état des lieux de l'IVG à La Réunion.





Faits-divers



Un accident est survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Leu, au niveau de la ravine du Cap. Un véhicule a fait une sortie de route et chuté d'une quarantaine de mètres. Un passager a été grièvement blessé ; son pronostic vital est engagé. Il semblerait que le conducteur était alcoolisé.



Plus de 300 infractions ont été relevées ce week-end lors des divers contrôles routiers menés par les forces de l'ordre. Une policière a été blessée lors d'une interpellation.



Société