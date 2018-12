[REVUE DE PRESSE] Lundi 24 décembre

Le 24/12/2018 | Par Charlotte Molina | Lu 237

Le père Noël en personne est à la une du Quotidien ce lundi 24 décembre. Sur ses genoux, un enfant portant un gilet jaune montre du doigt des jouets dans un catalogue. Le journal fait la liste des cadeaux les plus demandés cette année dans les magasins de Saint-Denis. Une tendance qui a notamment été impactée par le mouvement des gilets jaunes, puisque certains produits très prisés des enfants ne sont jamais arrivés jusque dans les rayons.



Le père Noël est également à la une du JIR sous forme de dessin humoristique cette fois : l’homme en rouge ouvre une lettre dans laquelle une liste de revendications très similaires à celles des gilets jaunes remplace la liste de cadeaux. Dans un dossier de 8 pages, le journal revient sur les plats préférés du réveillon, sur l’histoire des traditions de Noël : sapin, boule, bûche etc; sur le Noël « lontan » et sur Noël à travers le monde.

Faits-Divers



La presse écrite revient sur ce terrible accident qui a couté la vie à une trentenaire dans la nuit de samedi à dimanche sur la route des tamarins. Les circonstances du drame sont encore floues. Aux alentours de 4h du matin, la voiture fait une sortie de route avant de faire plusieurs tonneaux. La conductrice ainsi qu’un autre passager sont transférés à l’hôpital par les secours arrivés rapidement sur place. Les urgentistes ont longuement tenté de ranimer la victime, en vain. Les investigations se poursuivent pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé.



Dans la nuit de samedi à dimanche, cinq individus s’en prennent à une prostituée à Saint-Denis et lui dérobent son sac sous la menace. Ces hommes âgés de 18 à 20 ans sont rapidement interpellés comme l’indique la presse écrite et placé en garde à vue. Seul l’un d’entre eux sera prochainement convoqué devant la justice. La presse écrite revient sur ce terrible accident qui a couté la vie à une trentenaire dans la nuit de samedi à dimanche sur la route des tamarins. Les circonstances du drame sont encore floues. Aux alentours de 4h du matin, la voiture fait une sortie de route avant de faire plusieurs tonneaux. La conductrice ainsi qu’un autre passager sont transférés à l’hôpital par les secours arrivés rapidement sur place. Les urgentistes ont longuement tenté de ranimer la victime, en vain. Les investigations se poursuivent pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé.Dans la nuit de samedi à dimanche, cinq individus s’en prennent à une prostituée à Saint-Denis et lui dérobent son sac sous la menace. Ces hommes âgés de 18 à 20 ans sont rapidement interpellés comme l’indique la presse écrite et placé en garde à vue. Seul l’un d’entre eux sera prochainement convoqué devant la justice.