[REVUE DE PRESSE] Lundi 24 juin 2019

Le 24/06/2019 | Par N.P | Lu 646

Le JIR livre à sa Une le témoignage d’une rescapée du naufrage du Maéva4, survenu le 25 juin 2017 à l’entrée du port de St-Gilles. Michèle Malbranque a perdu son fils unique et son mari. Elle attend le procès depuis deux ans. " La longue agonie d’une survivante", titre le journal.



La 23e édition du Grand Boucan s’est tenue hier attirant, "15 000 sujets pour le roi Dodo". Le très attendu carnaval de St-Gilles-les-bains a fait le plein sur le thème des mythes et légendes. Les photos du défilé sont à retrouver dans le Quotidien.

Trois jeunes femmes ont été interpellées hier matin à l’aéroport Roland Garros, d’importantes quantités de résine de cannabis et cachets d’ecstasy ont été découvertes dans leurs valises. En provenance de Paris, les trois passagères ont été placées en garde à vue.Un jeune Ste-Marien de 16 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir poignardé un autre adolescent de 15 ans vendredi soir. Face aux gendarmes, il a évoqué une histoire d’agression sexuelle, rapportent vos deux journaux.Les forces de l’ordre étaient à nouveau mobilisées ce week-end. 303 infractions ont été relevées par les policiers, 105 par les gendarmes et 16 permis retirés.