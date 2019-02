[REVUE DE PRESSE] Lundi 25 février

Le 25/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 180

C’est l’e-réputation de nos élus qui est à la une du Quotidien ce lundi alors que les élections européennes approchent. Et ceux qui ont le plus de « followers » ou de « likes » sur les réseaux sociaux sont Didier Robert, Nassima Dindar et Younous Omarjee. Quelques maires résistent encore : vous ne trouverez pas sur internet les profils de Maurice Gironcel, Bachil Valy ou encore Michel Vergoz.



« Le calvaire de la lieutenant » titre le JIR ce lundi, qui revient sur une affaire de harcèlement au sein du SDIS974. Une femme sapeur-pompier, lieutenant, a été harcelée par un collègue puis de nouveau par un autre après avoir été mutée. Ce dernier sera d’ailleurs condamné à de la prison avec sursis après une plainte déposée par la lieutenant. Aujourd’hui son grade est encore ignoré : elle se retrouve reléguée au standard téléphonique des pompiers.

Un SDF a perdu la vie ce vendredi après une semaine passée à l’hôpital suite à une violente agression sur le front de mer de Saint-Pierre. La police cherche activement les agresseurs et tout témoin est invité à se manifester, comme l’indique la presse écrite. Pour sa famille, s’ajoute à la tristesse l’incompréhension : l’homme de nature calme et généreuse n’avait pas sur lui grand chose à voler, à part une cigarette et quelques pièces. Des traces de coups violents ont été retrouvé sur le thorax de la victime, l’autopsie devra confirmer qu’ils sont à l’origine de la mort du quinquagénaire.



Une femme a été interpellé au parloir de la prison du Port après avoir été surprise en train de passer plusieurs grammes de cannabis et de méthamphétamine à un détenu. Comme l'indique le Quotidien, les forces de l'ordre ont ensuite découvert d'autres quantités de drogue dissimulées dans ses vêtements. Elle a été placée en garde à vue.