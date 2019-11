[REVUE DE PRESSE] Lundi 25 novembre

Le 25/11/2019

Faits-divers



Deux personnes ont été blessées lors d'un éboulement au Bassin La Paix ce dimanche. Un dionysien a eu la jambe quasiment sectionnée, et une amie touriste qui l'accompagnait a eu la cheville fracturée. Ils ont été transférés en urgence à l'hôpital par hélicoptère.



Ce sont près de 200 infractions au code de la route qui ont été relevées par les forces de l'ordre lors des contrôles routiers du week-end. Alcool, vitesse, stupéfiants et conduites sans permis ont encore fait partie de la longue liste des des infractions constatées.



Politique



L'ancien maire de Saint-André Eric Fruteau se lance à nouveau dans la bataille des municipales, six ans après s'être retiré de la vie politique.



Dans le même temps, un "front commun" se constitue pour l'Est. Ils sont pour l'instant quatre têtes de liste à le former : Joé Bédier (Saint-André), Jean-Hugues Ratenon (Bras-Panon), Amandine Ramaye (Plaine-des-Palmistes) et Gilles Heekeng (Sainte-Rose).