[REVUE DE PRESSE] Lundi 26 août 2019

A la une du Quotidien ce lundi, la nouvelle Miss Réunion, Morgane Lebon, qui livre ses premières impressions après son sacre samedi soir au théâtre de Champ-Fleuri. "Sois belle et tais-toi, c'est de la préhistoire", indique la reine de beauté, qui espère se faire entendre au cours de son année de règne "sur l'image des femmes".



De son côté, le Journal de l'île consacre sa une aux prochaines municipales et notamment sur ce qui poussent les maires et les candidats à tenter leur chance ("Qu'est-ce qui les fait courir ?"). Pour le média, "le goût du pouvoir, l'égo, l'adversité, la volonté de changer les choses expliquent aussi cette appétence pour conquérir une mairie".

FAITS-DIVERS







Un très grave accident a eu lieu hier après-midi au Chaudron lors d'un rodéo sauvage. Un enfant de 9 ans qui circulait à vélo, Comme nous vous le révélions hier , trois migrants vietnamiens, arrivés clandestinement à Orly et renvoyés à La Réunion, lieu de leur dernier transit, ont été maintenus en zone d'attente par le juge des libertés et de la détention avant de quitter l'île mercredi pour la Thaïlande. Les trois individus mais également un mineur isolé (libéré lui par le juge) faisaient partie d'un groupe de 10 Vietnamiens qui avait transité par notre le 12 août dernier via un vol Bangkok-Maurice. Le stratagème utilisé pour rejoindre la métropole avait de quoi surprendre : ils avaient en leur possession un second billet d'avion pour rejoindre l'aéroport d'Orly. Arrivés sur place, ils avaient déchiré leur passeport. Lors de leur audition hier devant le juge, les trois migrants avaient affirmé être exploités dans des usines en Chine, ce qui les aurait poussé à venir en France.Un très grave accident a eu lieu hier après-midi au Chaudron lors d'un rodéo sauvage. Un enfant de 9 ans qui circulait à vélo, se trouve en effet dans le coma après avoir été percuté aux alentours de 16h par un motard . Souffrant d'un traumatisme crânien, l'enfant, dont le pronostic vital est engagé, a été transféré au CHU de Bellepierre avant d'être envoyé au CHU Sud. Blessé également lors du choc, le propriétaire du deux-roues a été soigné sur place avant d'être entendu en garde à vue, nous apprend la presse écrite locale.