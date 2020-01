[REVUE DE PRESSE] Lundi 27 janvier

Le 27/01/2020

La Confédération nationale du logement dénonce les prix excessifs des loyers et charges locatives. Erick Fontaine, l'administrateur, s'appuie notamment sur l'étude menée en 2018 par l'Agence nationale de contrôle du logement social, qui a étudié les pratiques de la Sodegis et de la Sodiac et constaté des pratiques abusives.

En décembre, les prix ont augmenté de 0,3% à La Réunion, constate l'Insee. Sur un an, la hausse s'établit à 0,4% sur notre île, contre 1,5% en France (hors Mayotte).

Société



"Té Madmoizel : les Réunionnaises témoignent", titre le JIR. Alors que les mouvements "Me Too" et "balance ton porc" ont libéré la parole de nombreuses femmes victimes de violences sexistes, sur notre île, une initiative à vu le jour depuis le début de l'année : "Té Madmoizel", une page qui met en avant des témoignages.



"Le changement, c'est maintenant, vraiment ?", questionne le Quotidien, qui rapporte les témoignages de trois têtes de liste. "Si la population en appelle régulièrement au renouvellement de la classe politique et au changement de pratique, la convaincre de voter pour des listes citoyennes ou promettant de réaliser ces aspirations n'est aisé pour autant".