[REVUE DE PRESSE] Lundi 3 juin

Le 03/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 481

La crise requin est à la une du Journal de l’île ce lundi qui titre « Dès 2007 on savait, et on n’a rien fait ». Cette année-là, un plan de gestion du risque requin à Saint-Pierre proposait déjà d’apprendre à gérer le risque requin, et mettait en avant la mise en oeuvre de protection hors lagon, pour diminuer la pression touristique dans cet environnement fragile.



À la une du Quotidien aujourd’hui, l’évolution de la taxe foncière : sur le plan national, on note une légère baisse pour la première fois depuis 10 ans : environ -0,3% en moyenne. Le Tampon fait partie des communes qui ont le plus baissé cette taxe, avec La Possession. Mais les 22 autres communes de La Réunion ont conservé leurs taux de 2018.









Un homme a été blessé par balles au Port hier après midi suite à une rixe entre trois personnes. Les coups de feu ont été tirés hier après-midi, à proximité de la station Tamoil rue Rico-Carpaye. La victime, âgée de 26 a été gravement touchée à la cuisse, ce qui ne l’a pas empêché de frapper son adversaire à plusieurs reprises, lui causant un traumatisme crânien comme l’indique la presse écrite. Il a été transporté à l’hôpital ainsi que l’auteur des coups de feu. Le troisième individu a été placé en garde à vue hier soir, il a été interpellé alors qu’il prenait la fuite avec l’arme.



Les six trafiquants présumés interpellés à Sainte-Rose voient le garde à vue prolongée indique la presse écrite. Ils s’apprêtaient à embarquer vers Maurice dans un bateau avec 142 kg de zamal lorsque les forces de l’ordre leur sont tombées dessus vendredi soir. Les enquêteurs essaient de terminer le rôle et l’implication des deux Réunionnais et des quatre Mauriciens dans ce trafic. À Sainte-Rose, c’est la stupéfaction. Le petit port de pêche est-il devenu un point d’escale des trafiquants comme l’indique le Quotidien ? Au moins trois réseaux y ont été démantelés ces dernières années. La mairie a décidé d’installer des caméras de surveillance sur le site.



