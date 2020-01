[REVUE DE PRESSE] Lundi 6 janvier 2020

Le 06/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 623

À la une du Quotidien ce lundi, retour sur "l'agonie" des tamarins des hauts, victimes d'une cigale venue d'Australie. Cette dernière a déjà provoqué l'abattage d'une centaine d'arbres et menace ce patrimoine mondial écrit le média ("Des arbres à l'agonie".



De son côté, le Journal de l'île revient sur la qualification retentissante de la JSSP pour les 16e de finales de la coupe de France. Des joueurs devenus "stars nationales" titre le média provoquant un engouement spectaculaire aussi bien dans l'Hexagone qu'à La Réunion.



Les avocats et magistrats mobilisés ce lundi à l'occasion de la semaine "justice morte" dans les tribunaux. Les deux barreaux, ceux de Saint-Denis et de St-Pierre, suivent le mouvement national et il n'y aura donc pas d'audience. Ils protestent contre le projet de réforme des retraites qui prévoit que leur régime soit absorbé dans un seul et unique régime.Huguette Bello et l'opposition régionale vent debout contre le budget 2020 de l collectivité. Hier lors d'une conférence de presse, la cheffe de file de l'opposition a dénoncé un "chaos budgétaire". La députée de la seconde circonscription estime en effet que les capacités financières de la Région Réunion seraient en péril et elle compte déposer un recours contre l'actuelle majorité pour "mauvais gestion" (JIR).