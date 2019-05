[REVUE DE PRESSE] Lundi 6 mai 2019

Le 06/05/2019 | Par NP | Lu 887

À la une du Journal de l'île ce lundi, focus sur l'épidémie de dengue en cours à La Réunion où la tendance "est à la décrue". "Si l'épidémie sévit depuis 2017, une explosion de type Chik ne sera pas pour le premier semestre 2019", écrit le média, qui rappelle que le virus "n'a pas muté". Les autorités travaillent déjà sur les moyens à mettre en oeuvre pour éviter une reprise de l'épidémie après l'hiver austral.



De son côté, Le Quotidien revient sur le début du Ramadan, qui devrait être officialisé ce soir, "si la nouvelle lune se laisse observer".

Dans un long entretien avec le JIR, le président de la Chambre d'agriculture, Frédéric Vienne, est revenu sur les défis qui attendent la filière canne. Une filière que le président de la chambre verte souhaite voir se tourner vers l'énergie "avec un meilleur partage des plus-values". "L'énergie est un marché plus garanti que le sucre", assure-t-il.Clap de fin pour le Salon de la Maison. Un Salon qui a tenu "ses promesses" pour le directeur général de la Nordev, Mickaël Martin, interrogé interrogé par la presse écrite locale, et qui a attiré pour cette édition 2018 avec 103 000 visiteurs. Le pic d'affluence a été atteint le 1er mai dernier, avec plus de 20 000 personnes qui ont franchi les grilles du Parc des expositions.