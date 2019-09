[REVUE DE PRESSE] Lundi 9 septembre

Le 09/09/2019 | Par N.P | Lu 541

Les deux journaux de presse écrite consacrent leur Une au voyage pontifical. "Historique", affiche le JIR, alors qu'à Madagascar la messe a rassemblé près d'un million de fidèles. "Dans la zone, jamais un pape n'avait été reçu avec autant de ferveur". "Fraternité et solidarité", titre le Quotidien, indiquant qu'après avoir exhorté à un "développement à la fois juste pour tous et écologiquement responsable", le Saint-Père est attendu à Maurice ce lundi.

166 infractions dont 24 délits ont été relevés par les forces de police lors des contrôles routiers du week-end. Un motard a été arrêté à 162 km/h, et un automobiliste à 140 sur une route limitée à 90. Des ossements ont été retrouvés dans la ravine Petit-Bras à l'Etang-Salé les Hauts. Ils pourraient appartenir à un habitant porté disparu depuis mars 2018, Gianni Cadet. Des analyses ADN sont en cours.

"Les cardiologues encouragent les parents à faire bouger leurs enfants", lit-on dans le JIR, qui rapporte un constat alarmant : "depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique, c’est-à-dire qu’ils courent moins vite et moins longtemps".



Société



"Une semaine pour convaincre", affiche le Quotidien à propos des journées nationales d'action contre l'illettrisme. "Depuis des années, l'illettrisme ne diminue plus à La Réunion, en dépit de moyens financiers et humains conséquents."



L'association Zéro déchet Réunion a mené hier une action militante devant le Mac Donald's de Saint-Pierre. Objectif : rappeler au fast-food son obligation de trier les déchets et réclamer des alternatives au tout-jetable.



Politique



Yves Dejean a été nommé secrétaire général du PCR lors de l'assemblée générale extraordinaire du parti. Celui qui vient remplacer Maurice Gironcel a présenté la stratégie pour la bataille des municipales et appelé au rassemblement.



Economie



Le Quotidien consacre une page à l'interview de François Caillé, PDG du groupe Caillé. "Il y a une alternative réunionnaise", a déclaré ce dernier à propos du rachat de Vindémia. Il demande à l'autorité de la concurrence d'annuler la vente des Jumbo et Score "afin de permettre à ce consortium réunionnais de revenir dans la course", indique le journal.