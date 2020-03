[REVUE DE PRESSE] Mardi 10 mars

Le 10/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 408

Faits-divers



"Crystal, une jeune métisse de 13 ans, à moitié guadeloupéenne et à moitié réunionnaise, a été rouée de coups et abreuvée d’insultes dans son collège à Besançon", rapporte le JIR. Sa mère a porté plainte et lancé une pétition pour garantir sa sécurité.



L'homme qui a tué son beau-père dans une bagarre sur fond d'alcool ce dimanche à Saint-Leu sera présenté à la justice ce mardi.



"Des recrutements à la pelle en pleine campagne électorale", lit-on dans le JIR. Selon le journal, dans la dernière ligne droite avant les municipales, "Gilbert Annette et sa garde rapprochée ont recruté une cinquantaine d'agents communaux. Une pratique dénoncée à la justice qui pourrait s'apparenter à du clientélisme politique."