[REVUE DE PRESSE] Mardi 11 juin 2019

Le 11/06/2019 | Par B.A | Lu 477

A la Une du JIR ce matin, l'évêque de La Réunion Gilbert Aubry met en garde ses ouailles contre le "ladi lafé" et les faux prophètes. Le Quotidien consacre sa première page à la bataille en vue des municipales de 2020, dans le nord de l'île.

Faits divers



Un exhibitionniste a été arrêté sur une plage de Saint-Gilles hier après-midi. C'est le second cas en ce week-end de Pentecôte, car samedi un anglais avait été pris en flagrant délit. Les deux cinquantenaires seront convoqués ultérieurement au tribunal.



Suite à l'arrestation jeudi dernier d'un dealer en possession de 15kg de zamal, deux interpellations ont eu lieu dans le week-end: un fournisseur chez lequel a été retrouvée la somme de 4000 euros en liquide, et un grossiste des hauts de Saint-Paul.





Plus de 4000 catholiques se sont rendus à la traditionnelle messe de Pentecôte de Monseigneur Aubry. L'évêque, dans son prêche, a mis en garde les fidèles contre le "ladi lafé" et les faux prophètes, allusion au prédicateur David Storm et au prêtre exorciste venu donner des conférences sur l'île.En écho à l'hommage aux sauveteurs de la SNSM ayant péri en mer aux Sables d'Olonne, un hommage s'est tenu sur le port de Saint-Pierre ce lundi. Le maire de Saint-Pierre, le sous-préfet et le directeur du CROSS étaient présents à cet hommage.