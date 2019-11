[REVUE DE PRESSE] Mardi 12 novembre 2019

Le 12/11/2019 | Par B.A | Lu 263

Ce mardi, le JIR comme le Quotidien consacrent leur première page au mouvement des Gilets Jaunes à La Réunion. "Toujours en colère", titre le Quotidien, quand le JIR demande "Que reste-t-il des Gilets Jaunes?".

Faits divers



Un jeune homme de 26 ans a reconnu avoir porté plusieurs coups de couteau mortels à son père, samedi à La Saline les Hauts. Il sera déféré ce mardi devant un juge d'instruction et devrait être mis en examen pour meurtre sur ascendant. Il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ni de stupéfiants au moment des faits, mais des proches avancent que son état psychiatrique serait la cause de son passage à l'acte.



Un homme de 23 ans, recherché depuis l'agression mortelle d'une personne âgée en octobre 2018 à St-Pierre, a été écroué mardi dernier à Angers puis ramené sous escorte sur l'île dimanche. Il a été déféré hier après-midi devant la juge d'instruction, et mis en examen, comme les 4 autres suspects pour "vol avec violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner".



Société



La filière de boeuf péi offre une remise de 30% sur les carcasses de boeuf local aux distributeurs de l'île, à condition qu'ils ne vendent pas de boeuf importé. Les associations de consommateurs dénoncent un "abus de position dominante", les rayons de boeuf d'importation de plusieurs supermarchés ayant été vides depuis plusieurs semaines.



L'Hommage aux ancêtres engagés a attiré 700 personnes hier au Lazaret de la grande Chaloupe. Venus remplacer les esclaves après l'abolition, les travailleurs engagés arrivèrent d'Inde jusqu'en 1904. Après une procession tamoule et des rites malgaches, chacun a jeté un oeillet dans l'océan.







