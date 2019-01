[REVUE DE PRESSE] Mardi 15 janvier 2019

A la Une du JIR et du Quotidien ce matin, le "grand débat national" d'Emmanuel Macron, qui enthousiasme peu à La Réunion, et laisse les Gilets Jaunes et l'opposition de droite comme de gauche perplexes.

Un tout jeune homme de 18 ans était jugé hier pour avoir volé une barre chocolatée et une pile plate. En déshérence, le jeune homme SDF avait volé pour être incarcéré, mais à l'audience, il a finalement demandé à être libéré. Il a passé un moment en quartier disciplinaire, pour insulte à surveillant. Il écope de 3 mois ferme, ayant par le passé effectué de petits larcins.



Un jeune de 22 ans a été interpellé dimanche soir à Ravine des Cabris, en état avancé d'ébriété. Il s'est mis à détériorer des voitures, puis est monté sur le capot de la voiture des policiers venus l'interpeller. Il aurait donné un coup au torse d'un des policiers. Il comparaîtra en juin pour des faits de rébellion, violences sur policier et dégradations.

Le grand débat national voulu par le président de la République débute ce jour. Une série de questions est posée aux citoyens, mais l'accueil de cette consultation est mitigé. La question de la répartition des richesses, chère aux Gilets Jaunes, est absente des questions posées. L'ISF est le grand absent de cette consultation, l'opposition dénonce une tartufferie.





Deux Rafale sillonneront le ciel réunionnais ce jour. Ils sont arrivés sur l'île hier, avec un gros ravitailleur Airbus A330. Il s'agit de vérifier que les Rafale pourront effectuer un vol direct hexagone/Réunion sans escale, grâce aux nouveaux ravitailleurs.