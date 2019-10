[REVUE DE PRESSE] Mardi 15 octobre 2019

Le 15/10/2019 | Par B.A | Lu 454

A la Une du Quotidien, Armand Apavou relaxé, il était poursuivi pour banqueroute et complicité de banqueroute. Le JIR titre quant à lui sur les faux billets de cinéma qui circulent sur l'île.

Faits divers



Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe d'Apavou et du Crédit Foncier, ne suivant en rien les réquisitions sévères du parquet, dans cette affaire de banqueroute et complicité de banqueroute. Le parquet est susceptible de faire appel de la décision.



Un touriste de 60 ans a chuté mortellement sur le chemin menant au belvédère du bassin Pigeon, à Saint-Paul. Le randonneur a fait une chute de trente mètres, les secouristes du PGHM n'ont rien pu faire, le corps du sexagénaire a été transféré au CHU de Bellepierre pour autopsie.

L'ARS et l'ORS ont signé un partenariat, dans le but d'une collecte de données sur la petite enfance à La Réunion. Les enseignements en sont inquiétants: près de 40% des petits réunionnais sont pauvres et le taux de mortalité infantile est plus élevé sur l'île qu'en métropole.Les transporteurs, reçus à la région, ont obtenu la tenue d'une table ronde quant à l'avenir du chantier de la NRL. Ils ont repoussé l'idée d'un blocage des routes, en l'attente de la table ronde.