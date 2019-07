[REVUE DE PRESSE] Mardi 16 juillet 2019

Le 16/07/2019 | Par NP | Lu 399

À la une du Quotidien ce mardi, retour sur le vente en cours du groupe Vindémia, qui pourrait "influer sur les futures orientations de l'Etat", en matière de lutte contre la vie chère dans l'île ("L'Etat sous pression"). Comme rappelé par le média, les membres de l'Autorité de la concurrence réfléchissent aux moyens d'instaurer davantage de concurrence dans le secteur de la grande distribution. "La vente en cours pourrait servir de cas d'école".



De son côté, le Journal de l'île revient sur la vente dans les stations-service d'un cannabis un peu particulier, le CBD. "Vanté pour ses vertus relaxantes, le cannabis (presque) légal a débarqué à La Réunion. A la faveur d'un énorme flou juridique", écrit le JIR.

Jugé hier en comparution immédiate pour le transport de 681,5g de cocaïne, saisis début juin à Gillot, un homme originaire de métropole a été condamné à 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il a décidé de faire appel de la décision, non pas pour contester la peine, mais plutôt le montant de l'amende.Un homme d'une quarantaine d'années s'est noyé lundi en fin d'après-midi au Bassin Bleu, sur la commune de Saint-Benoît. Il s'est mis à l'eau alors qu'il avait beaucoup bu. Malgré l'intervention des pompiers, il n'a pas pu être ranimé.Une vaste opération de recherche de produits stupéfiants s'est déroulée hier en début de soirée à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne. Sous réquisition du procureur de la République, ces contrôles ont notamment eu lieu à la gare routière de Sainte-Marie et dans les secteurs de Bel-Air et de Bagatelle à Sainte-Suzanne. Selon la presse écrite locale, au moins une douzaine de personnes ont été contrôlées en possession de cannabis. Tous devront prochainement s'expliquer devant la justice.