[REVUE DE PRESSE] Mardi 17 décembre

Le 17/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 251

"La fièvre gagne les médecins", affiche en ce jour de grève le Quotidien. "Face à la réduction de personnels et de moyens au CHU, les praticiens hospitaliers tirent la sonnette d'alarme et rejoignent la contestation générale aujourd'hui". "Cinq ans d'opérations illégales", titre de son côté le Journal de l'Ile, à propos de la clinique Jeanne D'Arc du Port. "Sans aucune autorisation, l’établissement du groupe Clinifutur a pratiqué des opérations de chirurgie des cancers digestifs sur son site des Orchidées. L’ARS a laissé faire."

Faits-divers



Hier matin, une centaine de gendarmes ont procédé à un coup de flet anti-drogue dans l'Est et l'Ouest du département. Une demi-douzaine d'arrestations ont été réalisées à Saint-André et Saint-Paul, rapporte le JIR.



Les cinq enfants de José Moucaye, l'éleveur retrouvé mort a Saint-André le 22 novembre dernier, se sont retrouvés chez leur avocat. Ils y ont évoqué la piste d'une autre complice et de certains mis en examen.



Economie



L’aéroport, des collectivités et d’autres partenaires privés ont signé un accord pour l’installation d’un pôle aéronautique. L'association "AéroTech.Run.Oi" entend ainsi développer des actions de formation, de maintenance et d'innovation sur le territoire.